Russische hacker die straf van 27 jaar uitzit, krijgt er nog 28 jaar cel bij

De hacker moet ook 53 miljoen dollar terugbetalen, omgerekend zo'n 45 miljoen euro. Seleznev zit al een straf van 27 jaar uit in de staat Washington. Hij moet de drie straffen gelijktijdig uitzitten.



Afhankelijk van het gepleegde feit en de staat waarin iemand wordt veroordeeld, is het in de VS mogelijk dat veroordeelden hun straffen tegelijkertijd of aaneengeschakeld uitzitten (concurrent and consecutive centences).



In plaats van levenslang is het zo bijvoorbeeld ook mogelijk een straf van 150 jaar uit te zitten. Sommige delicten worden afzonderlijk bestraft, anderen worden in een totaalstraf gevat. Soms legt de rechter, bij meerdere feiten in één keer, een dubbele straf op (double punishment).