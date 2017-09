‘Russische helikopter schiet per ongeluk op journalisten’

Dat meldt de Russische nieuwssite 66.ru vandaag. Het incident gebeurde volgens de site op de oefensite Loezjski onder de Russische havenstad Sint-Petersburg. Zapad wordt deels in Wit-Rusland, deels in Rusland afgewerkt. Of het ongeluk zich maandag of dinsdag voordeed, is niet duidelijk. Waarschijnlijk is het maandag geweest, veronderstelt 66.ru, even voordat de Russische president Vladimir Poetin de exercitie met een bezoek verdeerde.

Raket afgevuurd

66.ru verspreidde ook een filmpje van de vergissing. Te zien is hoe twee Ka-52 helikopters komen aanvliegen. Op de voorgrond staan auto’s geparkeerd en even verderop loopt een man richting de twee auto’s die later zouden uitbranden. Dan is er op een meter of twintig van de man ineens een explosie te zien, nadat één van de helikopters kennelijk een lucht-grond-raket heeft afgevuurd. Of de man gewond raakt, is niet duidelijk uit het filmpje op te maken, omdat de maker ervan meteen wegdraait en zich uit de voeten maakt.



,,Ze vlogen naar een doel, waarvan ze nog een meter of vijfhonderd waren verwijderd. Toen brachten ze hun wapens in stelling, maar er ging iets mis. De raketten vlogen vanzelf weg. Er was een explosie, stukken vlogen in het rond. Twee auto’s brandden volledig uit. Er raakten twee mensen gewond, waarschijnlijk verslaggevers. Ze zijn nu in het ziekenhuis’’, aldus een bron van 66.ru.