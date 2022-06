Russische media maskeren aantal gesneuvelde soldaten

Na ruim drie maanden oorlog hikt de Russische propaganda aan tegen een akelige realiteit: er sneuvelen veel meer soldaten dan was voorzien. Want wat een flitsende overrompeling van de Oekraïense strijdkrachten had moeten zijn, blijkt nu een uitputtingsslag met dagelijks veel doden.

Lokale Russische media verwijderen momenteel lijsten met namen en overlijdensberichten van omgekomen militairen. Hierdoor is het moeilijker een beeld te vormen van het aantal Russische slachtoffers in de oorlog met Oekraïne. Zeker vijf lokale Russische media hebben de afgelopen dagen namenlijsten verwijderd van hun website, zo blijkt uit een inventarisatie van de Volkskrant.



Het weghalen van deze lijsten is het gevolg van een recente uitspraak van de rechtbank in Svetlogorsk in de regio Kaliningrad. Die acht het publiceren van de namen in strijd met het staatsgeheim. Doden uit de regio’s Krasnojark, Omsk, Tsjeljabinsk en Volgograd zijn hierdoor niet meer zichtbaar. Eerder deze maand werden tientallen doden genoemd op lokale websites.

‘Dit is voor ons een gedwongen maatregel’, schrijft de redactie van een van de media op haar website. ‘Onze excuses aan de moeders en vaders, echtgenotes en kinderen, familieleden en vrienden van de militairen die zijn omgekomen tijdens de speciale militaire operatie in Oekraïne.’

Driehonderd soldaten

Volgens Oekraïense schattingen sneuvelen in de Donbas nu driehonderd Russische soldaten per dag. Eerder was naar buiten gebracht dat Oekraïne zelf, elke dag, tussen honderd en honderdvijftig soldaten zou verliezen. Deze aantallen zijn niet te controleren door onafhankelijke bronnen. Oekraïne zet het totale aantal dode Russische soldaten inmiddels op 30.000; een enorm contrast met de 1351 doden die nog steeds gelden als het laatste officiële cijfer van het Russische ministerie van Defensie. Britse experts gaan ervan uit dat 15.000 Russische militairen in de buurt komt van het werkelijke aantal gesneuvelden. Het aantal gesneuvelde Oekraïners zou inmiddels ook tot ettelijke duizenden zijn opgelopen.

De BBC heeft geturfd dat - voor zover de identiteit van de doden bekend is - er opvallend weinig uit Moskou of Sint Petersburg komen. Het gros, doorgaans laag opgeleid en werkloos, komt uit ‘verre’ achtergebleven republieken in de Kaukasus en Siberië. In de propagandaoorlog tussen Moskou en Kiev heeft president Zelenski al aan het begin van de oorlog een rechtstreeks beroep gedaan op de boosheid en het verdriet van Russische soldatenmoeders. De Oekraïners hebben ook een speciale hotline opgezet, een Telegramkanaal en een website met foto’s van de gevangenen, voor families die op zoek zijn naar vermiste dierbaren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In de stad Tver, 150 kilometer noordwestelijk van Moskou, zijn grote posters langs de kant van de weg verschenen van gesneuvelde soldaten. Bijvoorbeeld van soldaat Danila Sultanov (2002-2222). Naast het symbool Z staat de tekst ‘Helden van de overwinning’. Welke overwinning wordt bedoeld is niet duidelijk want het Russische leger is nog verwikkeld in zware gevechten met de Oekraïners.

Kijk onze video's over de oorlog in Oekraine in onderstaande playlist: