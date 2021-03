Russische MMA-vechter met megabiceps vreest armen te verliezen: ‘Ik ben erg bang’

Een Russische MMA-vechter die al jaren met zijn gezondheid worstelt nadat hij zijn armen zo groot als een voetbal wist te maken door er goedkope synthetische olie in te spuiten, wacht nog meer operaties. Komen die niet op tijd, dan dreigt de bodybuilder beide armen te verliezen. Daarmee is de nachtmerrie voor de 24-jarige Kirill Tereshin, zoals hij het zelf omschrijft, na ruim drie jaar nog altijd niet ten einde. ,,Ik beschouw mezelf als schuldige, daar ben ik mij bewust van.”

Eind 2017 waarschuwden artsen de voormalig soldaat, die dankzij zijn mega-armen een internationale beroemdheid werd op sociale media, al voor de gevaren van zijn onnatuurlijke ‘spieren’. Ze adviseerden Tereshin de olie (feitelijk een mengsel van olie, alcohol en het verdovingsmiddel lidocaïne) per direct uit zijn biceps te laten zuigen, maar de ijdele Rus deed niets met die suggestie. Pas twee jaar later, toen een deel van zijn spieren begon af te sterven, besloot Tereshin onder het mes te gaan, grotendeels gefinancierd door zijn vaste fans op Instagram.

In de tussentijd is ‘Popeye’, zoals hij liefkozend werd genoemd, al meerdere keren onder het mes gegaan, maar het probleem blijkt omvangrijker dan gedacht, meldt The New York Post. Artsen hebben langer de tijd nodig om de afgestorven spiermassa weg te halen, zonder dat daarbij zenuwen, pezen en bloedvaten verder beschadigd raken. Tereshin merkt bovendien dat zijn gezondheid eronder begint te lijden. ,,Ik ben pas 24 en mijn immuunsysteem lijdt onder deze ontsteking. Ik weet echt niet wat er te gebeuren staat”, zegt hij.

Bokswedstrijd

In 2019, vlak na zijn eerste belangrijke operatie, verloor hij bovendien al binnen drie minuten een bokswedstrijd van iemand die twintig jaar ouder was. ,,Daarom ben ik met de operaties begonnen, om van deze nachtmerrie af te komen. Ik heb mijn armen opgepompt vanwege mijn eigen domheid. Ik heb niet nagedacht over de gevolgen”, vertelt hij het Amerikaanse dagblad. En tegen een Russische krant: ,,De zwaarste operatie zal die aan mijn biceps zijn. De zenuw die verantwoordelijk is voor de gevoeligheid van de armen zit aan de binnenkant. Als er iets met deze zenuw gebeurt, kan ik mijn arm niet meer bewegen. Ik maak me hier echt zorgen over, ik ben erg bang.”

Tereshin begon als jonge twintiger met het spuiten van het goedkope petroleummengsel, omdat hij onzeker was over zijn uiterlijk. ,,Ik ging, voordat ik in militaire dienst moest, twee jaar naar de sportschool, maar de resultaten vielen tegen.” Eenmaal in het leger was hij bang om af te vallen en te worden gepest vanwege zijn tengere gestalte. ,,Om die reden besloot ik de olie zelf te gaan injecteren. Mijn moeder was daar erg ongerust over. Ze raadde het me af. Toch ging ik ermee door.”

Voetbalvrouw

Een persoon die hem uiteindelijk op andere gedachten wist te brengen, was de Russische voetbalvrouw Alana Mamaeva. Zij is begonnen aan een campagne voor slachtoffers van gevaarlijke plastische chirurgie. Na een goed gesprek wist zij Tereshin over te halen om zich te laten opereren, voordat het te laat was. „Ik beschouw mezelf als schuldige, daar ben ik mij bewust van”, erkent de Rus nu.

Op Instagram liet hij deze week weten dat de laatste operatie is geslaagd. Wanneer hij weer onder het mes moet, is niet duidelijk. De medische ingrepen lopen in Rusland vertraging op door de coronacrisis.

Waarschuwing

Artsen waarschuwen al jaren voor het injecteren van synthetische olie. Het niet lichaamseigen goedje kan ernstige klachten veroorzaken zoals het afsterven van spieren, zenuwschade, cystes en zelfs hersenbloedingen. Ondanks de gevaren wordt het toch, in het illegale circuit, op grote schaal gebruikt. De olie heeft overigens alleen invloed op het uiterlijk en leidt niet tot meer spierkracht.

