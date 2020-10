Russische oppositieleider Navalny claimt dat Poetin achter zijn vergiftiging zit

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny claimt dat president Vladimir Poetin achter zijn vergiftiging zit. Dat zegt hij vandaag in een interview in het Duitse blad Der Spiegel . Het is de eerste keer sinds zijn vergiftiging dat Navalny een interview geeft.

,,Poetin zit achter deze aanval, ik heb geen andere verklaringen voor deze misdaad’’, aldus Navalny. De oppositieleider werd in augustus ernstig ziek tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland. Toen hij naar Duitsland was overgebracht voor een behandeling, stelden onderzoekers daar vast dat hij is vergiftigd met het zenuwgas novitsjok. De oppositieleider lag 32 dagen in het ziekenhuis, waarvan 24 dagen op de intensive care.

Navalny is nog altijd in Duitsland. Tegenover Der Spiegel verklaart hij dat het zijn taak is om ‘onbevreesd‘ te blijven. De oppositieleider heeft altijd gezegd dat hij terug wil naar Rusland. Tijdens het interview maakte Navalny grapjes, maar zijn handen trilden zo hevig dat hij moeite had om uit een fles water te drinken. ,,Mijn taak is nu om de man te blijven die niet bang is. En ik ben niet bang.”

Herstel

Volgens Duitse artsen kan Navalny in theorie volledig herstellen, maar is het nu nog te vroeg om te zeggen of hij blijvend letsel zal overhouden aan de vergiftiging



Rusland ontkent achter de aanslag op het leven van Navalny te zitten, meerdere landen eisen echter opheldering van president Poetin. Het interview met Navalny in Der Spiegel wordt later vandaag in zijn geheel gepubliceerd.



Het zenuwgas novitsjok werd eerder gebruikt bij de aanval op de voormalige Russische spion Sergej Skripal en zijn dochter in Engeland.