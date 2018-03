Russische politie doorzoekt kantoren oppositiekopstuk Navalni

Oxfam opnieuw onder vuur: nieuwe informatie over seksschandaal Haïti

15:37 Oxfam is opnieuw getroffen door een tweede seksschandaal dat plaatsvond op Haïti. Uit een intern rapport dat The Times kon inkijken, blijkt dat een hooggeplaatste medewerker meer dan een jaar lang gewoon aan het werk bleef in land, ondanks meldingen van seksuele intimidatie door vrouwelijke collega’s. Ook toen hij ervan verdacht werd jonge vrouwen te betalen voor seks, kon de man zijn gang gaan.