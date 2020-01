Russische premier Medvedev kondigt vertrek regering aan

video Bekvechten­de democraten maken van Trump lachende derde

15:04 Donald Trump zal gisteren een topavond hebben gehad. Nog voordat een Democraat tegen hem in het strijdperk is getreden in de slag om het Witte Huis op 3 november, blijken zijn mogelijke uitdagers bezig zichzelf te beschadigen. En daarbij draait het om een oude en nog immer beladen kwestie: kan een vrouw president worden van de Verenigde Staten?