Russische rechter sluit oudste mensenrechtenclub Memorial

Memorial werd in 1988 opgericht door onder meer vredesnobelprijswinnaar Andrej Sacharov, die zelf jarenlang onder huisarrest leefde wegens zijn kritiek op de Sovjet-autoriteiten. Ze legde zich toe op het onderzoeken en documenteren van de misdaden die waren begaan in de Sovjet-Unie.



In de jaren ’90 begon het mensenrechtencentrum ook wreedheden te onderzoeken van de oorlog in Tsjetsjenië, waar rebellen tegen het Russische leger vochten voor afscheiding. Recenter liet Memorial zich ook uit over de oorlog in het oosten van Oekraïne, waar pro-Russische separatisten onafhankelijkheid van Oekraïne militair bevechten, met actieve hulp van Rusland.|



Al deze zaken, zo is de breed gedeelde opvatting, hebben de gramschap van het Kremlin opgeroepen. Dat het overtreden van de wet op de buitenlandse agenten een ondergeschikte rol speelde, bleek tijdens het proces: de aanklachten kwamen uit Ingoesjetië, een klein deelrepubliekje in de Russische Kaukasus, waar drie uitgaven van Memorial waren gevonden zonder de verplichte verwijzing naar het predicaat ‘buitenlands agent’.



Bovendien voerde een openbare aanklager in de rechtbank aan dat Memorial de ‘oorlogserfenis van de Sovjet-Unie’ zwart had gemaakt. Hij zei: ,,Moeten wij, de nakomelingen van overwinnaars, berouw tonen en in verlegenheid worden gebracht, in plaats van trots te zijn op ons glorieuze verleden?’’