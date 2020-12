Russische slotenmaker bekent moord op 26 oudere vrouwen

Coronavirus LIVE | Minister Grapper­haus overweegt minder parkeer­plaat­sen tegen drukte in steden

30 november De Amerikaanse farmaceut Moderna claimt dat zijn coronavaccin voor ruim 94 procent effectief is tegen Covid-19. Het bedrijf vraagt daarom versnelde toelating van het middel aan op de Amerikaanse en Europese markt. De regels voor huisgenoten en ‘samen zingen in het openbaar’ worden ondertussen iets soepeler. En verder zijn er weer honderden miljoenen nodig voor zorgmedewerkers en horeca. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het vorige liveblog terug.