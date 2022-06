Russische versie van McDonald's onthult logo: ‘Groene achtergrond symboliseert kwaliteit’

Het onthullen van het logo gebeurt voorafgaand aan de heropening van de fastfoodketen komende zondag. De heropening valt samen met Russia Day, de viering van de onafhankelijkheid van het land. De naam van de vervanger van McDonald's is nog niet bekendgemaakt.



McDonald’s sloot in maart, minder dan twee weken nadat Rusland Oekraïne binnen was gevallen, tijdelijk de deuren. In mei werd bekend dat de fastfoodketen zich helemaal terug zou trekken uit Rusland. De fastfoodketen was meer dan dertig jaar actief in het land.