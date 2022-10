Russische veteranen spreken zich uit tegen de oorlog: ‘We kunnen niet winnen’

Ze hebben gediend in het Russische leger en gevochten in Afghanistan en Tsjetsjenië. Ze noemen de oorlog in Oekraïne een “onrechtvaardige aanval” op een kleinere buur. Oorlogsveteranen roeren zich en kijken kritisch naar de invasie én het Kremlin: “Poetin heeft omstandigheden gecreëerd waarin we niet kunnen winnen.”

“Wij, de veteranen, praten en discussiëren allemaal over wat er gaande is,” vertelt Nikolai Prokudin, een 61-jarige veteraan van de Sovjetinvasie in Afghanistan, aan ‘The Moscow Times’. “Er zijn mensen met dezelfde opvattingen als ik, anderen zijn minder radicaal... Maar de meeste mensen laten zich misleiden door de propaganda”, meent hij.

Prokudin lanceerde vorig jaar al een petitie tegen een “escalatie van de oorlog” in Oekraïne samen met medeveteraan Sergei Gulyaev, die als inlichtingenofficier in Afghanistan diende. En hoewel heel wat veteranen die de petitie oorspronkelijk hadden ondertekend, nadien hun naam weer verwijderden, bleef de naam van Gulyaev staan.

Quote Ik weet niet of ik gemobili­seerd zal worden. Maar ik ga zeker niet vechten tegen de Oekraïners. Het is beter om de gevangenis in te gaan Sergei Gulyaev

“Ik weet niet of ik gemobiliseerd zal worden”, vertelt hij aan ‘The Moscow Times’. “Maar ik ga zeker niet vechten tegen de Oekraïners. Het is beter om de gevangenis in te gaan.”

Censuur

Nochtans is het ook voor oorlogsveteranen risicovol om kritiek te spuien en ontsnappen ze niet aan de dictatuur van de censuurwetten. Verschillende ex-militairen zijn al beboet of zelfs meerdere keren vastgehouden.

Een van de redenen waarom Gulyaev zo’n sterke mening heeft over de oorlog in Oekraïne, is omdat een Sovjetsoldaat uit Oekraïne zijn leven heeft gered in Afghanistan. De zoon van die man, een Oekraïense soldaat, werd in 2014 gedood in een gevecht met door Rusland gesteunde separatisten. Gulyaev hoorde van de tragedie tijdens een reünie van Afghaanse oorlogsveteranen in 2016, die werd gehouden in Wit-Rusland. “Mijn land heeft zijn zoon vermoord.”

Pijn

Voormalige militairen die door ‘The Moscow Times’ zijn geïnterviewd, hebben verschillende redenen genoemd om zich tegen de oorlog te verzetten. Sommigen vinden het een “onrechtvaardige” aanval op een kleinere buur, terwijl anderen bang zijn dat het conflict onnoemelijke veel pijn met zich mee zal brengen voor Rusland.

“Ik heb al die verwoeste huizen in Grozny gezien”, vertelt Igor Knyazkov, een veteraan van de Russische oorlog in Tsjetsjenië en ex-politieagent. In juni werd hij veroordeeld voor het in diskrediet brengen van de strijdkrachten omdat hij een foto met de slogan “No war” als profielfoto had gezet op de socialenetwerksite VKontakte.

Corruptie en incompetentie

Alle geïnterviewde oorlogsveteranen zijn het erover eens dat de aanhoudende corruptie en de incompetentie van hogere commandanten ertoe zal leiden dat een succes op het slagveld in Oekraïne onwaarschijnlijk is. “Noch Poetin, noch minister van Defensie Sergej Sjojgoe hebben een dag in het leger gediend”, klinkt het.

Quote Poetin heeft eigenhan­dig de militaire mobilisa­tie­mid­de­len van het land verknoeid en nu heeft deze idioot zich in een oorlog met de hele wereld gestort Oorlogsveteraan Votanovsky

“Poetin heeft eigenhandig de militaire mobilisatiemiddelen van het land verknoeid en nu heeft deze idioot zich in een oorlog met de hele wereld gestort,” zegt oorlogsveteraan Vitaly Votanovsky die luitenant-kolonel bij de Russische luchtmacht was. “Hij heeft omstandigheden gecreëerd waarin we niet kunnen winnen.”

“De Oekraïners zijn mijn vrienden en kameraden, dus ik ben diep verontwaardigd over wat er gebeurt”, zo legt ex-militair Prokudin uit. “Ik zou natuurlijk ons ​​land verdedigen tegen Oekraïners, Wit-Russen, Turkmenen en Kazachen”, voegt hij eraan toe. “Maar alleen als we worden aangevallen.”

