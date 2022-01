Rutte en Hoekstra spreken dinsdag in Kiev over oostgrens

Oekraïners in regio bezorgd. ‘Hoeveel slachtof­fers gaat Russische agressie ditmaal eisen?’

NUENEN/GELDROP - Bezorgd volgen Oekraïners, wonend in Zuidoost-Brabant, de ontwikkelingen in hun geboorteland. Zij vrezen voor verdere escalatie en daarmee voor de veiligheid van hun families. ‘Maar feitelijk is de Russische invasie in 2014 natuurlijk al begonnen.’

13:30