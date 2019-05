Rutte en Macron praten over toekomst EU: Stoppen of doorgaan?

Mark Rutte en Emmanuel Macron hebben al hun meningsverschillen opzij gezet, voor het hogere doel: de verkiezingen. Het is ‘stoppen of doorgaan’ met Europa.

Een jaar geleden ontving Mark Rutte de Franse president in zijn Torentje. Er werd veel gelachen en Emmanuel Macron twitterde zelfs een filmpje van de rondleiding in het Haagste stulpje.

Vanavond was het andersom. Macron stond op het bordes van het presidentieel paleis in Parijs, het Élysée, en verwelkomde ‘mijn vriend Mark Rutte voor een vriendschappelijk diner’. Opnieuw twee regeringsleiders, allebei in een bijna identiek donkerblauw pak en opnieuw breed lachend, en er was zelfs een (beetje onhandige) omhelzing bij aankomst van de Nederlandse premier.

,,We hebben soms meningsverschillen. We zijn het vaak eens. Maar we boeken altijd resultaat’’, waren de lovende woorden van Macron voor Rutte.

,,Als wij, Nederland en Frankrijk, het eens worden is dat ook vaak het uiteindelijke Europese compromis’’, prees Rutte de samenwerking met Macron. ,,Dat maakt onze gesprekken zo spannend.’’

Bij het informele overleg van Macron en Rutte in Parijs werden gisteravond, zoals dat officieel heet, ‘de lopende dossiers’ besproken. Alle bilaterale meningsverschillen van de laatste tijd werden eventjes opzij geschoven.Air France-KLM en het pulsvissen leken voltooid verleden tijd.

Verkiezingen

Parijs en Den Haag hebben dan ook andere zorgen aan hun hoofd. ,,Er staan belangrijke en alles behalve gewone verkiezingen voor de deur’’, zei Macron, met Rutte knikkend naast zich, doelend op de Europese verkiezingen later deze maand. ,,De vraag waar het om gaat is heel simpel: stoppen of doorgaan? Sommigen willen de Europese Unie afbreken, anderen willen het verder uitbouwen.’’

Emmanuel Macron is een grote coalitie aan het bouwen van centrumpartijen in de Europese lidstaten. Hij is bang dat eurosceptische partijen in de EU-lidstaten straks de handen ineen slaan en een alles overheersende coalitie kunnen vormen met de grote conservatieve fractie in het parlement.

Rutte steunt de strategie van Macron. Gisteravond hamerde de premier er in Parijs op dat kiezers overtuigd moeten worden dat de Europese Unie er juist voor hen is. ,,Als Europa concurrerender wordt, kunnen we burgers beter beschermen. Handel voeren: ja, maar dan wel eerlijke handel. Dan bescherm je de Europese burger.’’

Emmanuel Macron en Mark Rutte hebben allebei te maken met een zelfde electorale situatie. In Frankrijk is de partij van Macron verwikkeld in een nek-aan-nek-race met de eurosceptische partij van Marine Le Pen.