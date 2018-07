Rutte grinnikt en onderbreekt dan president Trump gewoon

Middenin een geïmproviseerd betoogje over een mogelijke handelsovereenkomst met de EU valt Rutte de Amerikaanse president in de rede. ,,Als we eruit komen is dat positief. En zo niet, dan is dat ook positief,” zegt Trump. Rutte grinnikt even, blijmoedig als altijd, en werpt dan tegen: ,,Nee, niet positief. We moeten er op een of andere manier uit komen.” Trump praat overigens gewoon door, over Europese auto’s die de VS zouden overspoelen.

Amerikaanse journalisten reageren verbaasd. Onderbrak de premier van Nederland nou zomaar de president? Dat is geen gewoonte in het Oval Office. Mark Rutte is kennelijk niet onder de indruk van het historische decor en de machtige bewoner van dit pand. De ruimte is heus imposant, met het portret van Amerika’s eerste president George Washington boven de haard en het eikenhouten bureau dat nog van John F. Kennedy is geweest. Maar net voordat de pers naar buiten wordt gestuurd zegt Rutte tegen Trump: ,,Uw bureau is klein.”

De president noemt het ,,een grote eer om de premier van het kóninkrijk Nederland te ontvangen.” Hij klinkt een tikje verbaasd over die aanduiding ,,Dat is de officiële titel, heel elegant en mooi,” zegt Trump. ,,We werken samen en hebben heel nauwe relatie, de relatie met Nederland is nooit beter geweest dan nu.”

Rutte heeft zijn elevator pitch klaar, voor de president die – anders dan hij nu doet voorkomen - niet altijd overtuigd is van het nut van bondgenootschappen. ,,De relatie tussen de VS en Nederland is al ruim 400 jaar oud,” begint Rutte. ,,Er zijn zoveel kansen tussen de VS en Nederland om meer te doen, zowel qua veiligheid als op het vlak van banen, investeringen. Nu al hebben bijna een miljoen mensen, 825.000, een baan in de VS door Nederlandse investeringen, en een kwart miljoen dankzij Amerikaanse investeringen in Nederland. Ons doel is om die cijfers te laten stijgen.”

Geamuseerd kijkt de premier naar het circus in de Oval Office. Hij zit er voor spek en bonen bij, direct nadat hij door Trump welkom is geheten. Trump wil het na een paar lovende zinnen over Nederland liever hebben over de nieuwe Mexicaanse president die hij vanochtend heeft gesproken, en over de vier kandidaten voor de vacature in het Hooggerechtshof die hij heeft ondervraagd. Journalisten schreeuwen vragen, de camera’s van de fotografen klikken onophoudelijk, en geen verslaggever luistert naar de presidentiële staf die probeert de pers naar buiten te bonjouren. Rutte lacht, en vraagt Trump: ,,Is het altijd zo?”

Het gaat er eenmaal achter gesloten deuren af en toe ‘stevig’ aan toe, bijvoorbeeld als Trump herhaalt dat Europese landen als Nederland meer moeten uitgeven aan defensie. Rutte heeft geprobeerd de handelsruzie tussen de VS en Europa te ‘deëscaleren’, zei hij na afloop, zonder te willen ingaan op de vraag of Trump daarvoor open stond.

De premier en de president lijken goed met elkaar overweg te kunnen. Rutte maakt grapjes tegen Trump. Amerika verkoopt tot vreugde van de president meer producten aan Nederland dan andersom, maar dat is niet per se goed voor Nederland. ,,Ik heb de president gevraagd wat hij gaat doen aan ons handelstekort, in de grappende sfeer,” zegt Rutte. Na afloop constateert hij: ,,We hebben allebei een business achtergrond, dat merk je.”

Netherlands Embassy 🇺🇸 on Twitter During their meeting in the Oval Office, President Trump and Prime Minister Rutte affirm the strong ties between the United States and the Netherlands. #NLintheUSA🇳🇱🇺🇸 https://t.co/rKTuTXhmXJ Trump is zeer geïnteresseerd in de verhalen van Nederlands CEO’s die met de premier zijn meegereisd. Na een 45 minuten durend gesprek met de premier neemt hij nog eens 45 minuten voor de ondernemers. Rutte vond dat hij ‘buitengewoon actief engageerde’ en uitgebreid inging op de zakelijke vraagstukken van onder meer Ben van Beurden van Shell, die naast de premier mocht zitten tijdens de bijeenkomst. De president, voormalig realityster, complimenteerde de Nederlandse delegatie met de ‘casting’, volgens minister Sigrid Kaag.

