Rutte hekelt ‘onacceptabele’ uitlatingen van Turkse president Erdogan

Moslims in Europa worden volgens Erdogan behandeld zoals Joden voorafgaand aan de Tweede Wereldoorlog. De Turkse leider is boos over de reactie van met name zijn Franse ambtgenoot Macron op de jihadistische moord op een Franse leraar van een middelbare school in een Parijse voorstad. De leraar werd op 16 oktober onthoofd omdat hij in zijn les over de vrijheid van meningsuiting Mohammed-cartoons had laten zien. Macron heeft zich na de moord op docent Samuel Paty door een moslimextremist fel uitgesproken tegen radicalisme en voor een striktere scheiding tussen kerk en staat.



Volgens Erdogan reageert Macron overdreven op de aanslag en misbruikt hij de moord om zich tegen moslims te keren en de islam af te schilderen als een groot kwaad. De Turkse regering heeft maandag nadrukkelijk betoogd dat de moord op de Franse leraar ‘monsterlijk’ is. Eerder verweet Parijs het regime in Ankara nog niet te hebben gereageerd op de aanslag.



Erdogan heeft in zijn laatste uitval tegen Macron opgeroepen geen Franse producten meer te kopen. ,,Net zoals in Frankrijk sommigen zeggen ‘koop geen Turkse merken’, spreek ik van hieruit tot mijn landgenoten: let vooral niet op Franse merken en koop ze niet.” Turkije is het niet het eerste land dat oproept om Franse producten niet langer te kopen. In Qatar en Koeweit hebben diverse winkelbedrijven besloten Franse artikelen in de ban te doen. In andere islamitische landen hebben mensen via sociale media opgeroepen tot een boycot van Frankrijk.



Onder meer in Bangladesh trokken personen vandaag de straat op om te betogen tegen Frankrijk. De demonstranten hadden plakkaten bij met daarop een karikatuur van Emmanuel Macron en de woorden: ,,Macron is de vijand van vrede”. Elders staken betogers Franse vlaggen in brand.



Macron liet gisteren nog eens duidelijk verstaan dat Frankrijk ,,niet zal toegeven, nooit”. ,,We respecteren alle verschillen op vredelievende wijze. We accepteren haatzaaien niet en verdedigen het redelijke debat”, schreef hij in het Engels en het Arabisch op Twitter. ,,We zullen altijd aan de kant van menselijke waardigheid en universele waarden staan.”