Rutte: Nederland wil hulp bieden aan Thaise voetballertjes

VIDEO Duiken in Thaise grot is als zwemmen in chocolade­melk

9:21 Duiken in grotten heeft iets magisch. Maar dat geldt zeker niet in het gangenstelsel waar twaalf Thaise kinderen vastzitten. Zij moeten in poelen vol ‘chocolademelk’ hun weg naar buiten zien te vinden. Zelfs voor ervaren duikers is het gevaarlijk, zo blijkt ook uit het tragische overlijden van een reddingswerker afgelopen nacht.