Ruzie in Italiaans dorpje om kerkklokken: ‘Het begon om 06.00 uur 's ochtends met zeventig slagen’

De Sloveense gemeenschap van het Italiaanse grensdorpje Dolina is naar de Europese Commissie gestapt nadat het luiden van de lokale kerkklokken er is verboden. De klok sloeg zo vaak in het dorp dat een deel van de bewoners aan de rechter had gevraagd of het wat minder kon.

In Italië is het niet gebruikelijk dat de klokken zo vaak luiden, maar in Dolina, waar veel bewoners met een dubbele nationaliteit nog Sloveens spreken, hield de kerk zich aan de Sloveense tradities. Het luiden van de kerkklok is voor veel Slovenen een essentieel deel van de dag: niet alleen de uren worden erdoor aangegeven, de klokken luiden ook wanneer het Ave Maria gebeden moet worden, wanneer de mis begint, en wanneer iemand is overleden.

Toen tijdens de coronacrisis in 2020 veel bewoners voor het eerst in lockdown moesten viel het pas op hoe vaak de belslagen wel niet klonken in het dorp. ,,Het was bam bam bam de hele dag door”, vertelt Mauro Zerial uit Dolina aan The Guardian. ,,Het begon om 06.00 uur 's ochtends met zeventig slagen voor het Ave Maria, daarna sloeg hij zeven keer om 07.00 uur, en dan iedere vijftien minuten een keer. Voor de avondmis ringelden de klokken opnieuw langer.” Zerial telde van maandag tot zaterdag zo'n 550 slagen per dag, maar op zondag waren dat er 1350.

Nooit meer

Zerial besloot samen met wat andere dorpsbewoners een petitie op te zetten die uiteindelijk zo'n 150 keer werd getekend. De petitie werd naar een rechter in Trieste gebracht, en die besloot dat de klokken nooit meer mochten luiden. De bel werd uit de toren verwijderd, tot verbazing van Klemen Zalar, de lokale priester. ,,Er zijn wel vaker boetes afgegeven aan Italiaanse parochies voor te luide klokkentorens, maar er is nog nooit een bel geconfisqueerd. Deze reactie is wel zwaar.” Hij voegt nog toe dat de bellen ook een tijdje kapot zijn geweest door een blikseminslag, waardoor ze soms op een willekeurig moment luidden.

Tekst gaat verder onder kaart.

Hij is samen met andere Sloveense inwoners van Dolina naar de Europese Commissie gestapt. Ljudmila Novak, een Sloveense vertegenwoordiger in het Europese Parlement legt uit: ,,De Sloveense minderheid wordt door de wet beschermd zodat ze hun nationale identiteit en gewoontes kunnen behouden. Daar horen kerkrites ook bij. We vragen de commissie om deze disproportionele belemmering van religieuze vrijheid in te trekken.”

Ook de Italiaanse inwoners van Dolina zijn geschrokken van de uitkomst. ,,Niemand wilde dat de bellen werden weggehaald. We wilden alleen dat ze binnen de normen werden geluid. Het was op geen enkele manier een aanval op Sloveense tradities”, vertelt petitiemaker Zerial. Sara Merlak hielp ook met de petitie, en denkt dat het probleem erger is geworden door verkeerde communicatie. ,,We vroegen alleen of het Ave Maria verplaatst kon worden naar 07.00 uur”, vertelt ze aan The Guardian. ,,Nu missen we allemaal de bellen.”

