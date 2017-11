Ruzie tussen geliefden loopt verkeerd af: 'Als je me verlaat, zeg ik dat je homo bent'

De 20-jarige Congliang Hu, ook wel Leo genoemd, werd afgelopen zondag dood gevonden in een koffer onder zijn bed. Zijn moeder vond hem daar. De jongen had naar alle waarschijnlijkheid een relatie met een 17-jarige jongen uit het Italiaanse Modena. Toen die vorige week aangaf het uit te willen maken, dreigde Leo intieme foto's op zijn telefoon openbaar te maken. ,,Als je me verlaat, zeg ik dat je homo bent", zou hij daarbij gezegd hebben.



De jongen liet het er niet bij zitten en besloot zijn vrienden in te schakelen. Afgelopen zondag togen hij en vier kompanen richting Leo. Daar drukten ze een kussen op zijn gezicht, waarna ze hem in de koffer stopten. Vervolgens groetten ze de moeder van Leo en vertelden haar dat Leo even buitenshuis was. Zij ontdekte pas enkele uren later dat dat niet het geval was.