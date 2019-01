's Nachts kwam aan alle hoop een einde: Nee, niet weer!

De voorbode van het nieuws over de tragische afloop van de verdwijning van Julen Roselló in de diepe put was vannacht de wanhopige kreet uit het huis in het dorpje Totalán waar zijn ouders sindsdien verbleven. ,,Nee, niet weer! Niet nog eens!” hoorden de mensen die er op straat stonden, aldus persbureau Efe. Het moest iemand van het gezin zijn, van de familie, die daarmee vermoedelijk refereerde aan de plotselinge dood van Julens broer. Óliver was drie jaar toen hij in april 2017 met zijn nichtje over het strand vlakbij hun huis, in de visserswijk El Palo van Málaga, liep en werd getroffen door een hartinfarct. Julen was toen enkele maanden oud.



Kort na de schreeuw vannacht werden de ouders van Julen in een politiewagen de Cerro de la Corona opgereden, de berg waar zij Julen op zondag 13 januari in de onafgedekte put zagen verdwijnen toen zij een paella in de openlucht aan het bereiden waren. José kon slechts zijn arm in het smalle gat steken, en hoorde zijn zoontje nog even huilen. Daarna werd het stil. De put was door iemand illegaal geboord om naar water te zoeken.