Salah Abdeslam zocht doelwit in België

Op de laptop zijn naast foto's van Wetstraat 16 (het kantoor van de premier) ook foto's gevonden van populaire cafés en bars in Brussel. Rechercheurs vonden ook een artikel over de kerncentrale van Doel en diverse zoekopdrachten naar militaire kleding, het maken van geluidsdempers, antrax en brandwonden door zuuraanvallen. Ze ontdekten verder een document uit januari 2016 bestaande uit 30 pagina's over vuurwapens. ,,Er stonden gedetailleerde beschrijvingen over oorlogswapens in en de kostprijs ervan", aldus de politie. Op de laptop stonden verder ook verschillende video's van Franstalige reportages over de aanslagen in Parijs tot opleidingsvideo's van IS.

Aanslagen

Abdeslam is een belangrijke verdachte in het onderzoek naar de aanslagen in Parijs en die in Zaventem en Brussel, een half jaar later. De aanslagen werden opgeëist door de terreurgroep IS. Abdeslam en zijn medeplichtige Sofiane Ayari werden in april in Brussel veroordeeld tot 20 jaar cel voor hun deelname aan een schietpartij op politieagenten in Vorst, drie dagen voor ze in Molenbeek werden opgepakt.