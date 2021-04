Sancties tegen 18 Franse militairen na ‘oproep tot verzet’ in open brief aan Macron

Update Tunesiër steekt Franse politieme­de­werk­ster Stéphanie dood: terreuron­der­zoek vanwege kreten ‘allahu akbar’

23 april Een Franse politiemedewerkster is vanmiddag doodgestoken in de hal van een politiebureau in Rambouillet, net buiten Parijs. Na zijn daad werd de dader doodgeschoten en niet veel later een terroristisch onderzoek gestart. De dader, een 36-jarige Tunesiër, zou de plek van de aanval van tevoren hebben verkend.