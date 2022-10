Saoedi-Arabië start werkzaamheden bouw 170 kilometer lange wolkenkrabber

met videoDe Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman heeft het startsein gegeven voor de bouw van zijn megalomane bouwproject ‘ The Line’ . Op recent vrijgegeven dronebeelden is te zien dat de graafwerkzaamheden voor de fundering van de 170 kilometer lange wolkenkrabber zijn begonnen.

De beelden van luchtfotografiebedrijf Ot Sky tonen volgens verschillende internationale media hoe een lange lineaire sleuf wordt gegraven in de noordwestelijke provincie Tabuk. De sleuf zal de funderingen bevatten van de stad, die volgens planning 170 kilometer lang zal worden.

The Line, die in januari 2021 werd aangekondigd, wordt het middelpunt van Neom, een geplande mega-economische zone langs de Rode Zee. In promotievideo’s van Saoedi-Arabië wordt The Line beschreven als onderdeel van de ‘revolutie van de beschaving’.

Volledig scherm Impressie van The Line. © AFP

Met spiegels omhulde wolkenkrabbers

De futuristische metropool zal twee lijnen van met spiegels omhulde wolkenkrabbers bevatten en daartussen plaats bieden aan 9 miljoen mensen. Ook zal er een voetbalstadion komen dat 300 meter boven de grond zweeft, net als verticale boerderijen (met ‘robotboeren’), een jachthaven en een hogesnelheidstrein onder de stad. Het kostenplaatje is dan ook niet min en wordt begroot op 980 miljard euro. Het land denkt erover na om met het project naar de beurs te gaan.

Volledig scherm The Line, een groots architecturaal project in Saoedi-Arabië, is van start gegaan. © AFP

Volledig scherm The Line. © neom

CO2-neutraal

De kroonprins deed in 2017 voor het eerst zijn plannen voor Neom in het noordwesten van Saoedi-Arabië uit de doeken. Het CO2-neutrale project is onderdeel van zijn hervormingsplan ‘Vision 2030', dat tot doel heeft de economie van het land te diversifiëren en de afhankelijkheid van olie-inkomsten te verminderen.

Saoedi-Arabië wil het project tegen 2030 klaar hebben, maar in de Wall Street Journal stond te lezen dat de aanleg misschien wel 50 jaar zou kunnen duren. Neom-medewerkers hebben ook hun bezorgdheid geuit over het feit dat mensen na de coronapandemie misschien wel niet in een verticale stad zouden willen wonen, en dat de omvang van The Line de grondwaterstroom zou kunnen beïnvloeden en de migratieroute van dieren zou kunnen beperken.

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm © AFP