Saoedi-Arabië veroordeelt Senaat VS, Canada wil af van wapendeal

,,Het koninkrijk verwerpt de jongste positie van de Amerikaanse Senaat, die zich baseert op foutieve beschuldigingen. Het koninkrijk bevestigt dat het niet betrokken is in deze affaire’’, staat in een persbericht op de website van het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Riyad zegt de relaties met de Verenigde Staten te willen versterken, maar is wel ,,ongerust over de positie van de leden van een wetgevend orgaan van een bevriend land’’. Het persbericht meldt ook dat het hier gaat om ,,een inmenging in binnenlandse politiek van Saoedi-Arabië’’.

De Amerikaanse senatoren drongen in een andere stemming ook aan op stopzetting van de militaire steun aan Saoedi-Arabië in de oorlog in Jemen. De twee resoluties in de Senaat kregen zowel de steun van Republikeinen als Democraten.

Canada: af van wapendeal

De Canadese premier Justin Trudeau liet zondag in een tv-interview weten af te willen van een wapendeal met Saoedi-Arabië. Eerder had Trudeau gezegd dat het schrappen van de overeenkomst voor de levering van pantservoertuigen zou leiden tot hoge boetes vanwege contractbreuk. De overeenkomst vertegenwoordigt een waarde van 13 miljard dollar.

Vorige maand zei Trudeau al dat Canada uitvoervergunningen kon bevriezen als de wapens op verkeerde wijze worden ingezet. Zondag ging hij nog een stap verder. ,,Wij zijn bezig met de uitvoervergunningen om te zien of er een manier is om deze voertuigen niet meer uit te voeren naar Saudi-Arabië.’’

Volledig scherm De Canadese premier Justin Trudeau. © AFP