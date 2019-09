Saoedi-Arabië wil dolgraag toeristen, maar niet in bikini met een biertje

De strenge kledingregels voor vrouwen worden versoepeld, een alles verhullend gewaad is niet verplicht voor toeristen, maar dat betekent niet dat het is toegestaan om in bikini op de stranden te liggen of in hotpants steden te bezoeken. Het kleedadvies is ‘bescheiden'. Een bezoek aan de heilige plaatsen Mekka en Medina blijft sowieso verboden voor niet-moslims en ook het verbod op alcohol en drugs blijft overeind.

Niet kussen

Het land zet de deur open voor de meeste Europese landen, de VS, Australië, Japan en China. Bezoekers moeten zich goed aan de regels houden, is te lezen op de visum-site van het land. In het openbaar kussen mag niet. Tijdens gebedstijden (vijf keer per dag) is rommel maken, spugen, voordringen en zomaar foto's van mensen maken zonder toestemming ten strengste verboden. Muziek dient dan uit te staan en de winkels sluiten kort. Boetes voor overtreding van de regels kunnen oplopen tot meer dan 1400 euro. Wie het land tijdens Ramadan bezoekt wordt geacht niet in het openbaar te eten of te drinken zolang de zon op is, uit respect voor de mensen die vasten. Of ongehuwde buitenlandse mannen en vrouwen een hotelkamer mogen delen is onduidelijk.