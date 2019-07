Satellietbeelden kunnen helpen om uitbraak van epidemieën te voorkomen

De NASA is van toegevoegde waarde voor de WHO door hun satellieten. Door satellietbeelden kan men namelijk geografische veranderingen als schommelingen in temperatuur, neerslaghoeveelheid en de luchtkwaliteit in kaart brengen. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om een mogelijke uitbraak van een epidemie te voorspellen.



Een warm en nat gebied is bijvoorbeeld een ideale broedplaats voor muggen. En hoe meer muggen, hoe groter de kans op een epidemie. Wanneer op de satellietbeelden dus bijvoorbeeld een verhoogd risico op een uitbraak via muggen gesignaleerd wordt kan daar op ingespeeld worden. Zo kunnen er muggennetten en sprays uitgedeeld worden.