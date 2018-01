Saudische vrouwen mogen voor het eerst naar een voetbalwedstrijd

Saudische vrouwen mochten vrijdag voor het eerst aanwezig zijn bij een voetbalwedstrijd. Ze mochten wel alleen in het 'familievak' zitten. Kroonprins Mohammed bin Salman zet zich in voor meer vrijheden voor vrouwen in Saudi-Arabië. Zo mogen ze vanaf juni ook autorijden. De kroonprins probeert zijn populariteit een boost te geven door de zeer conservatieve regels te versoepelen.