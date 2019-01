Schattigste hond ter wereld sterft van verdriet: ‘Zijn hart is letterlijk gebroken’

,,Met veel verdriet melden we dat Boo vanmorgen is heengegaan, om zo het gezelschap van zijn maatje Buddy op te zoeken”, melden de eigenaars. ,,We denken dat zijn hart gebroken is, toen Buddy een jaar geleden stierf. Hij is na diens dood nog een jaar bij ons gebleven, maar nu was zijn tijd gekomen. Het moet voor hen een prachtig weerzien zijn in het hiernamaals.”

Boo’s fanpagina op Facebook werd in 2009 gelanceerd, en begon als een grap. ,,Mijn vrienden en ik vonden het leuk om naar foto’s van Boo te kijken, dus we besloten die op een Facebookpagina te verzamelen”, zegt de eigenaar. Boo kreeg er in 2010 een bekende aanbidster bij én veranderde zijn leven voorgoed. ,,OMG, ik ben verliefd op deze hond”, schreef Khloé Kardashian toen op haar blog. ,,Als je op Facebook zit, ga like de pagina want deze hond is té schattig”, klonk het.

Sindsdien kreeg Boo er dagelijks duizenden nieuwe fans bij. De hond groeide uit tot een wereldster, die zelfs een boek uitbracht: ‘Boo: The Life of the World’s Cutest Dog.’

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Boo. © Facebook Boo

Boo had een grote vriend en dat was Buddy. De vriendschap tussen de twee honden begon in 2006. ,,Boo weigerde soms om voor foto’s te poseren, als Buddy er niet mee op mocht.” Nu zijn ze opnieuw samen. ,,Boo bracht vreugde in ons leven, maar ook in dat van zijn fans”, zegt de eigenaar. ,,Hij deed iedereen smelten.”

Tijdens zijn laatste dagen genoot hij de goede zorgen van dierenartsen in een gespecialiseerd dierenziekenhuis. “We bedanken iedereen om zijn avonturen de voorbije tien jaar te volgen. Boo en Buddy hebben veel plezier gehad.” Uit de vele foto’s op social media blijkt dat Boo graag leuke pakjes aantrok en daarmee poseerde. ,,Zijn favoriete kleur was roze.” En hij mocht dan wereldberoemd zijn, hij had geen last van streken. ,,Hij genoot van eenvoudige dingen en was makkelijk in de omgang.”

Volledig scherm © Facebook Boo

Volledig scherm Nadat Khloé Kardashian in haar blog over Boo schreef, werd die wereldberoemd. © Photo News

Volledig scherm In 2011 verscheen een boek over de schattigste hond ter wereld. © RV