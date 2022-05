Schietpartij bij basisschool Texas: meerdere doden, minstens 14 gewonden

Tijdens een schietpartij bij een basisschool in het Amerikaanse Uvalde, Texas, zijn vandaag meerdere doden gevallen, onder wie kinderen. Ook raakten minstens dertien andere leerlingen en twee volwassenen gewond. De schutter zou daarna zichzelf van het leven hebben beroofd.

Dat meldt ABC News zojuist. Even daarvoor bevestigde een van de ziekenhuizen die de gewonden na de schietpartij behandelt op Facebook dat twee kinderen zijn overleden. Volgens ABC News blijkt dat er meer doden zijn gevallen bij het incident. De zender weet op basis van bronnen ook te melden dat de schutter niet meer in leven is.

Het onderwijsbestuur van het district maakte om ongeveer 14.15 uur lokale tijd (21.15 uur Nederlandse tijd) via Twitter bekend dat er een schutter rondliep bij de Robb-basisschool, die iets minder dan zeshonderd leerlingen heeft. Er zouden buiten de gebouwen schoten zijn gehoord en de mogelijke schutter zou zich daarna in het gebouw hebben verschanst. Uit voorzorg werden alle scholen in het district gesloten. Het publiek werd opgeroepen niet meer naar de scholen te komen.

Doden en gewonden

Niet veel later, om 13.00 uur lokale tijd, meldden de lokale autoriteiten dat de schutter was aangehouden. Het werd duidelijk dat er in verschillende ziekenhuizen in de omgeving gewonden werden behandeld, maar het exacte aantal slachtoffers bleef enige tijd onbekend. Tot zojuist.

Volgens ABC News zouden er meerdere doden zijn gevallen, onder wie minstens twee kinderen. Dertien andere leerlingen worden behandeld aan verwondingen. Dat geldt ook voor een 45-jarige en een 66-jarige volwassene.

Volledig scherm Police walk near Robb Elementary School following a shooting, Tuesday, May 24, 2022, in Uvalde, Texas. (AP Photo/Dario Lopez-Mills) © AP

Uvalde ligt in Texas, op zo'n 135 kilometer ten westen van San Antonio. Over de toedracht van de schietpartij is nog niets bekendgemaakt.

Agenten begeleidden de aanwezige kinderen nu naar plekken waar hun ouders hen kunnen komen ophalen.

Volledig scherm Agenten bij de school in Uvalde, Texas. © Reuters

Volledig scherm Politie bij de school in Uvalde. © Reuters