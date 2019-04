Schietpartij synagoge San Diego: één dode en drie gewonden

Moeder wurgt zoontje (2) omdat hij te luid huilde tijdens vrijpartij

27 april Consternatie in Piedimonte San Germano, een kleine Italiaanse gemeente in de buurt van Cassino: een moeder wurgde haar zoontje van twee jaar omdat ze gek geworden was van zijn gehuil. De vrijpartij die Donatella Di Bona (28) met haar vroegere vriend had, viel op die manier in het water. Nicola Feroleto (48) keek toe, maar greep niet in. Beide ouders werden gearresteerd en beschuldigd van (medeplichtigheid aan) moord.