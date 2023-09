Schokgolf in VS: bodycambeelden tonen hoe agent zwangere zwarte vrouw (21) doodschiet

De feiten speelden zich af op 24 augustus in de stad Westerville. Twee agenten hielden de 21-jarige Ta’kiya Young tegen terwijl ze in haar wagen zat nadat ze in een lokale supermarkt boodschappen had gedaan. Een medewerker van de winkel zou de politie hebben gebeld om te melden dat ‘een vrouw die alcohol had gestolen in haar wagen op de parking zat’.