Scholen staan voor dilemma: wat vertel je de kinderen over onthoofde leraar?

Turkse hulpverle­ners halen moeder en drie kinderen na 18 uur onder puin vandaan

13:15 Reddingswerkers hebben ruim honderd overlevenden uit het puin gehaald in de stad Izmir in het westen van Turkije, die zwaar is getroffen door de aardbeving van gisteren. Volgens staatszender TRT ligt er nog een aantal mensen onder het puin van acht ingestorte gebouwen in Izmir.