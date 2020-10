Scholieren kregen 300 euro van terrorist om Franse leraar aan te wijzen voor onthoofding

VideoBij een indrukwekkende herdenking is de vrijdag onthoofde leraar Samuel Paty (47) gisteravond postuum de hoogste Franse onderscheiding toegekend. Kort voor de hommage werd duidelijk dat de moordenaar 300 tot 350 euro aan twee leerlingen had gegeven om de docent aan te wijzen.

De leraar had in een les over vrijheid van meningsuiting spotprenten van de profeet Mohammed getoond en werd daar vrijdag voor vermoord in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine. Een paar uur voor de herdenkingsdienst zei openbaar aanklager Jean-Francois Ricard in een persconferentie dat twee scholieren een bedrag tussen de 300 en 350 euro hebben gekregen van de terrorist om de leraar te identificeren. ,,De moordenaar wist de naam van de docent, de school en het adres, maar hij wist niet precies wie Paty was. Die identificatie kon alleen met behulp van de scholieren.”

De 18-jarige Tsjetsjeense moslimextremist Abdoellakh Anzorov werd door de politie doodgeschoten na de moord. De Franse justitie vervolgt zeven verdachten, onder wie de twee scholieren van 14 en 15 jaar, voor een ‘samenzwering om een terroristische moord te plegen’.

‘Lafaarden’

In zijn toespraak tijdens de herdenkingsdienst gisteravond, zei de Franse president Emmanuel Macron dat Paty het slachtoffer was van ‘lafaarden’ terwijl hij de seculiere en democratische waarden van de Franse republiek vertegenwoordigde. ,,We zullen de vrijheid verdedigen die jij zo goed hebt onderwezen.” In de Sorbonne-universiteit in Parijs werd Paty postuum onderscheiden met de hoogste Franse civiele onderscheiding, de Légion d’Honneur. Er waren vierhonderd gasten, onder wie familie van de docent geschiedenis en aardrijkskunde. Zijn doodskist stond daar met Franse vlaggen terwijl leerlingen, een vriend en een collega hulde brachten aan Paty.

,,Hij werd gedood omdat islamisten onze toekomst willen”, aldus Macron, die verzekerde dat ze die nooit zullen krijgen. Frankrijk zal cartoons dan ook nooit opgeven. ,,We zullen geen afstand doen van de karikaturen en tekeningen, zelfs als anderen terugdeinzen.”

Zondag kwamen duizenden mensen bijeen op de Place de la République in Parijs om Paty te herdenken. Ook in andere Franse steden werd de leraar herdacht. Zo werden gisteravond op een overheidsgebouw in Montpellier covers van tijdschrift Charlie Hebdo geprojecteerd.

Macron bewijst Paty de laatste eer

