School in Berlijn ontruimd na melding over 'gewapende mannen'

In Trump-Ruslandon­der­zoek veroordeel­de Nederland­se advocaat vrijgela­ten

11:04 De Nederlandse jurist Alex van der Zwaan (33), die door het werk van speciaal onderzoeker Robert Mueller in de Verenigde Staten tot een celstraf van dertig dagen werd veroordeeld, is weer vrij. Amerikaanse media berichten dat hij zijn straf in Pennsylvania heeft uitgezeten en gisteren is overgedragen aan de vreemdelingenpolitie.