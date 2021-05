School of Rock-kindster Kevin Clark (32) omgekomen bij auto-ongeluk

De 32-jarige Kevin Clark, die als tiener een grote rol had in de succesvolle speelfilm School of Rock, is woensdagochtend in Chicago verongelukt. Dat bevestigt TMZ op basis van familiebronnen. School of Rock, met de bekende muzikant Jack Black in de hoofdrol, was in 2003 een enorme kaskraker en leverde ruim 130 miljoen dollar op.