Schoolbestuur Uvalde stemt politiechef weg om aanpak schietpartij

Politiechef Pete Arredondo is woensdag door het schoolbestuur van het district Uvalde uit zijn functie ontheven. Zijn aanpak van de schietpartij op de basisschool in Texas, waarbij eind mei 21 doden vielen, is in de afgelopen maanden zwaar bekritiseerd. Het schoolbestuur besloot unaniem dat Arredondo moet vertrekken, nadat hij in de nasleep van het bloedbad al met betaald verlof naar huis was gestuurd.