Schoonmaakbedrijf haalt 1.000 kilo rottend vlees uit slagerij die twee jaar leegstaat: ‘Bloed liep onder de koelkastdeur door’

Ze zijn wel wat gewoon bij schoonmaakbedrijf Johfra Cleaning, maar hun opdracht van deze week is toch een van de heftigste die ze binnenkregen. Vier collega’s haalden er meer dan 1000 kilo rottend vlees uit een slagerij in het Belgische Zwevegem.

De slagerij staat al twee jaar leeg, maar werd pas recent failliet verklaard. “De stank is niet te harden”, zegt Jeffrey Jaumain. “Maar voor ons is dit echt een leuke opdracht, met veel uitdaging. We zeiden het maandag nog tegen elkaar: Sinterklaas komt extra vroeg dit jaar.”

Jeffrey Jaumain van het schoonmaakbedrijf ging twee weken geleden naar de leegstaande slagerij om te bekijken wat de kosten zouden zijn voor de schoonmaakopdracht. “De slagerij stond twee jaar leeg en werd pas recent failliet verklaard. Alles was er achtergebleven zoals op de laatste openingsdag, met vlees en bereide ingrediënten in de koelkasten, worsten en hammen in de droogruimte en ingrediënten in de kelder.”

Een van de ergste opdrachten ooit

Jeffrey, die al 16 jaar in het vak zit, zou er een van de ergste opdrachten ooit aantreffen. “De elektriciteit was al heel lang uitgezet, waardoor het vlees in de koelkasten echt is gaan rotten. Er lagen ook stukken vlees vacuüm verpakt, maar doordat het vlees begon te gisten, zijn die verpakkingen ontploft. Het bloed kwam vanonder de koelkastdeur tevoorschijn. Ik heb nog nooit zoveel maden samen gezien. En de stank was echt niet te harden. De geur hing de rest van de dag in mijn neus en in mijn kleren.”

De curator had offertes gevraagd aan drie bedrijven. “De andere twee hebben zelfs geen offerte gemaakt, omdat ze er niet aan wilden beginnen. Wij zijn er meteen in gevlogen. Wij doen geen gewone schoonmaakopdrachten, geef ons maar iets als dit met veel uitdaging. We zeiden het maandag nog tegen elkaar: Sinterklaas komt extra vroeg dit jaar. We hebben speciale pakken aan, en een masker dat al veel van de geur tegenhoudt.”

Klagende buurtbewoners

Het vlees is sinds gisteren weggehaald. “De bedoeling was om de containers te laten staan tot we klaar waren, maar dat kon niet. De geur was te heftig, en de buurtbewoners kwamen zelfs al klagen. Dus hebben we de containers met vlees eerder weggehaald. Vandaag ontsmetten we nog het hele gebouw, en dan zit het erop. Dan hebben met zijn vieren vier dagen gewerkt aan de schoonmaak.”

Ze zijn wel wat gewoon bij schoonmaakbedrijf Johfra Cleaning. “Wij worden ook gevraagd om op te ruimen na een overlijden, als de overledene bijvoorbeeld al een tijdje dood was voor hij is gevonden. Of wanneer iemand uit het leven is gestapt thuis. Bij andere opdrachten gaat het om huizen die tot aan het plafond gevuld zijn met rommel, met enkele nog een plaatsje in de stoel vrij. Of huizen waar heel veel dieren in gehouden werden. Je moet dus tegen wat kunnen in ons vak. Maar deze opdracht zal ons toch echt lang bijblijven, vanwege de stank en de hoeveelheid van het rot vlees dat we moesten ruimen.”

