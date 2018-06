Schoonmaakster wint 90 miljoen en kan nu eindelijk rijbewijs halen

10,50 euro betaalde ze voor het gelukslot. Haar moeder koos de getallen uit. Toen ze op 1 juni de uitslag checkte, kon ze haar ogen niet geloven. Haar moeder liep groen aan van jaloezie, vertelt Christina aan het Duitse dagblad Bild . ,,We bleven de hele nacht wakker, we wisten gewoon niet wat we ervan moesten denken." Toen de bevestigingsmail kwam, besefte ze eindelijk dat ze voortaan steenrijk zou zijn.

Ander werk

Christina en haar moeder willen graag anoniem blijven. ,,Het liefst geven we een groot feest, maar dan zouden we nooit meer rust hebben." Christina's moeder, Anne: ,,We weten nog niet hoe we het geld tussen ons gaan verdelen en hoe het nu verder gaat." Wel is duidelijk dat Anne met pensioen gaat, en dat Christina op zoek gaan naar ander werk, ook al vond ze het schoonmaken altijd erg leuk.