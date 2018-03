Schoonvader van Pippa Middleton verdacht van verkrachting tiener

Veiligheidsraad met spoed bijeen om geweld in Gazastrook

23:14 De Veiligheidsraad van de VN komt met spoed bijeen om te vergaderen over het geweld in de Gazastrook. De vergadering is besloten en vindt vanavond (lokale tijd) plaats in New York. Koeweit vroeg de bijeenkomst aan, meldt persbureau AP.