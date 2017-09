Schotlands laatste stukje sneeuw gaat smelten

Sphinx, zoals het laatste stukje sneeuw heet, is in de afgelopen driehonderd jaar zes keer verdwenen. De sneeuw op de Garbh Choire Mor in het Cairngorms-gebergte smolt eerder in 1933, 1953, 1959, 1996, 2003 en 2006.



Garbh Choire Mor is Schotlands meest 'sneeuwzekere' gebied, waar zelfs in de zomer witte gebieden te vinden zijn. ,,Het is een heel sneu gezicht'', vertelt Iain Cameron aan de Britse krant The Guardian. ,,Sphinx staat op zijn laatste benen.”



Normaal zijn er in augustus nog vijftig tot honderd sneeuwplekken te vinden in het Schotse hooggebergte. Vorig jaar waren dat er volgens Cameron 82 en in 2015 maar liefst 678. De grond onder Sphinx heeft sinds het begin van de Kleine IJstijd, tussen de zestiende en de negentiende eeuw, bij elkaar minder dan een maand daglicht gezien.