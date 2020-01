Schots parlement wil opnieuw referendum over onafhankelijkheid

‘Tanker in brand in Perzische Golf’

19:48 Voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten staat volgens maritieme waarnemers een tanker in brand. De kustwacht van de Emiraten biedt hulp, meldden plaatselijke media. De Amerikaanse marine die in de regio actief is, zegt dat er een incident is dat wordt onderzocht. Het zou gaan om een schip dat ongeveer 40 kilometer van Dubai ligt, tussen de kust van de Emiraten en het Iraanse eiland Abu Musa in.