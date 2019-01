Schotse VVV blundert met foto van berghuis beruchte pedofiel

Volgers van het Instagram-account van VisitScotland spraken hun bewondering uit voor het fraaie plaatje dat de promotor plaatsten. Het promotieplaatje voor de hooglanden straalt een serene rust uit. ‘Geweldig’, klonk het in de reacties. Een oplettende Instagrammer zag echter dat op de ‘fantastische foto van de besneeuwde toppen van Glencoe’ een wel heel beladen plek staat afgebeeld, melden lokale media. Jimmy Savile, de in 2011 overleden presentator van het BBC-kinderprogramma Top of the Pops , die ervan wordt verdacht tussen de 500 en 1000 jongens en meisjes misbruikt te hebben, kocht het bergpandje in 1998 van avonturier en bergbeklimmer Hamish MacInnes. Savile gebruikte de cottage, Allt Na Reigh genaamd, tot aan zijn dood in 2011 als vakantiehuis.

‘Jimmy het beest’

Mensen inspireren

,,Wij gebruiken onze sociale mediakanalen om mensen, door het delen van adembenemende vakantiefoto’s, te inspireren naar Schotland te komen’’, zegt een woordvoerder van VisitScotland. ,,Vaak zijn dat foto’s van toeristen. Per abuis hebben we een foto gedeeld van de besneeuwde bergen in Glencoe waarop ook een aanstootgevend gebouw te zien is.’’



De Schotse VVV verontschuldigt zich en zegt de foto te hebben verwijderd voor het geval er iemand aanstoot aan neemt. De op 84-jarige leeftijd overleden Savile heeft nooit geboet voor zijn daden. De vele beschuldigingen tegen Savile, waarvan er een al uit de jaren 40 stamt, klonken al tientallen jaren maar werden pas na zijn dood serieus genomen.



,,De slachtoffers zijn genegeerd, afgewimpeld, niet geloofd, uitgelachen en kregen in sommige gevallen verbazingwekkend genoeg te horen dat ze geluk hadden dat Savile aandacht voor ze had‘’, zei het hoofd van de Britse kinderbescherming NSPCC in 2014. Savile sloeg niet alleen thuis toe, maar ook in ziekenhuizen en scholen waar hij als een van de bekendste Britse tv-persoonlijkheden een graag geziene gast was.