Schrikken voor Ryanair-passagiers: besmette man in Londen uit vliegtuig gehaald

De actie gebeurde enkele minuten voordat het vliegtuig zou opstijgen van Stansted Airport. De man had naar verluidt de uitslag van een coronatest per sms ontvangen toen hij al op de luchthaven was. In plaats van direct terug naar huis te keren en in quarantaine te gaan, probeerde hij toch op zijn vakantiebestemming te komen.



Daar dachten de Britse autoriteiten duidelijk anders over. Zowel de man als zijn reisgenoot werden overgebracht naar een afgeschermde ruimte op het vliegveld. Een stewardess stelde de overige toeristen op hun gemak, maar die moesten wel een uur en veertig minuten wachten tot de stoelen en het bagageruim waren ontsmet.



,,De twee passagiers hebben te allen tijde een mondmasker gedragen”, stelt Ryanair in een verklaring. ,,Langer dan tien minuten hebben ze niet in het vliegtuig gezeten. Het risico op besmetting voor andere passagiers of bemanningsleden is dus uiterst klein te noemen. Ook zij droegen de gehele tijd een masker.