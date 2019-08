‘Schutter Dayton hield op school lijstjes bij wie te vermoorden en wie te verkrachten’

De toenmalige directeur Chris Baker van de Bellbrook High School bevestigt dat incident tegenover de Dayton Daily News. ,,Ik ga die informatie niet tegenspreken, maar ik ga er verder ook niet meer over zeggen.” Verschillende oud-klasgenoten van Betts doen in verschillende media anoniem hun verhaal over de bijgehouden lijstjes.



Connor Betts opende gisteren het vuur voor de Ned Peppers bar in een historische wijk in Dayton (Ohio) met tal van uitgaansgelegenheden. De 24-jarige, gemaskerde schutter doodde negen personen en verwondde er tientallen alvorens hij een halve minuut later werd doodgeschoten door toegesnelde agenten. Onder de dodelijke slachtoffers was ook Connors zus Megan. Samen waren ze die avond, met ook nog een derde persoon, in een auto naar de uitgaanswijk gereden. Daarna scheidden hun wegen.



De politie doet onderzoek naar het bloedbad en het motief van de schutter. Oud-klasgenoten denken niet dat de blanke Connor een ‘hate-crime’ pleegde. ,,Het is eerder een ik-haat-alles-en-iedereen-crime’’, zegt een van hen. En: ,,Ik voel me best wel opgelucht dat hij er niet meer is’’, zeggen anderen. De autoriteiten hebben al bekend gemaakt dat Betts zijn wapen ongehinderd kon kopen, niets in zijn achtergrond verhinderde dat. En de dertig seconden dat hij in het rond kon schieten, is volgens politie niet lang genoeg om doelbewust op mensen te mikken. In die zin leek de aanslag niet gericht. Langzamerhand wordt steeds meer bekend over de jongeman die een bloedbad aanrichtte.