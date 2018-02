Schutter richt bloedbad aan op middelbare school in Florida

Schooldirecteur Robert Runcie meldt dat ‘meerdere doden’ zijn gevallen – hoeveel kan hij nog niet zeggen. De vermoedelijke schutter werd gearresteerd. Tv-beelden tonen een man met licht haar en een wijnrood overhemd in handboeien. Volgens de schooldirecteur gaat het mogelijk om een voormalige leerling. ,,We hebben geen waarschuwing of aanwijzing ontvangen,” zegt Runcie. ,,Er waren geen telefoontjes of bedreigingen.”



Een vertegenwoordiger van de brandweer sprak tegenover lokale media over zeker twintig gewonden. Op het schoolplein werden leerlingen behandeld voor verwondingen. Het gebied rond de school in Parkland, even ten noorden van Miami, is afgesloten. Volgens een tweet van het schooldistrict in Parkland werden vlak voor het einde van de schooldag schoten gehoord.



Leerlingen werden met handen in de lucht het schoolgebouw uit geleid; met een tank bewapende arrestatieteams stonden klaar op het schoolplein, is te zien op beelden van de school. Sommige leerlingen hielden zich met hun docenten schuil in het pand.