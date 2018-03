Schutter schietpartij op middelbare school in Maryland neergeschoten

Tragisch incident in Wales: peuter Kiara dood gevonden in verdwenen auto

13:54 De tweejarige peuter Kiara is verdronken in de auto van haar ouders in Cardigan (Wales). Het voertuig was enkele uren eerder als gestolen of verdwenen opgegeven en werd na een zoektocht door de politie gevonden in de rivier Teifi. Haar vader stelt dat de auto door een ongeluk in het water terecht is gekomen.