SDF bezig aan ‘laatste veldslag’ om IS uit Syrië te verdrijven

‘Geffense vrouw (20) die met cocaïne in parfumfles­sen Suriname wilde verlaten is terug op Nederland­se bodem’

20:43 GEFFEN - Een vrouw uit Geffen is in Suriname op de Johan Adolf Pengel luchthaven opgepakt nadat er 1100 gram cocaïne in haar bagage werd gevonden. Dat meldt de Surinaamse politie op haar website. Inmiddels meldt Hart van Nederland dat zij weer terug is in Nederland.