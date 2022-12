Seks was helemaal geen taboe in Indonesië: snoepjes heten bijvoorbeeld ‘snelle seks’

‘Altijd vrolijk en altijd vriende­lijk’: familie en vrienden zwaar aangesla­gen na plotse dood van Lise (22) na verkeerson­ge­val

Lise Van Hecke (22) was op weg om een vriendin uit de nood te helpen, toen ze deze zaterdagochtend na een dubbele aanrijding op de E17 in het Belgische Waasmunster met haar auto te pletter sloeg tegen de vangrail. De jonge hockeyspeelster uit Lokeren was op slag dood. ,,Haar dood laat een grote leegte achter”, reageren haar familie en vrienden. Een portret van een vrouw die graag leefde.

3 december