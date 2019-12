Seksschandaal op beroemde kostschool: getrouwde lerares (30) heeft relatie met vijf scholieren

Diep bedroefd

Viotti, een voormalig topmodel voor het Amerikaanse sporttijdschrift Sports Illustrated , hoeft voorlopig niet op een sanctie te rekenen, omdat ze op eigen initiatief ontslag heeft genomen. ,,Toen de lerares met onmiddellijke ingang ontslag nam, kon de school geen disciplinaire maatregelen meer tegen haar nemen”, aldus directeur Guy Pearson in een verklaring. ,,Als school zijn we bedroefd door deze gebeurtenissen en blijven we ons inzetten voor de geestelijke gezondheid en het welzijn van de getroffenen.”

Vooralsnog is er nog geen aangifte gedaan tegen de lerares. De ouders beraden zich nog wel op vervolgstappen. De school kijkt samen met een advocaat of er nog verdere maatregelen nodig zijn. Zelf houdt Viotti, een nicht van een beroemde Zuid-Afrikaanse rugbycoach, de kaken stijf op elkaar. Haar advocaat William Booth stelt dat zijn cliënt onder ‘medische zorg’ is geplaatst nadat het nieuws naar buitenkwam. In een briefje aan de ouders zei de vader van Viotti dat hij dankbaar was voor de ‘berichten van steun die we hebben ontvangen na de verwoestende gebeurtenissen waar mijn dochter bij betrokken was’. ,,Uiteraard is Fiona’s gezondheid en veiligheid onze prioriteit op dit moment en we zullen er alles aan doen om haar te helpen.”