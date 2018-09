Sekteleider die kinderen zou hebben gemarteld en misbruikt na 20 jaar vrijuit

Er lagen 170 aanklachten, variërend van valsheid in geschrifte tot seksueel misbruik, marteling en opsluiting van kinderen. En toch sprak het hof van beroep van de rechtbank in Brussel de voormalig Belgisch sekteleider Robert Spatz (73) dinsdag vrij, na liefst twintig jaar onderzoek.

De reden: vormfouten. Zo werden niet alle verdachten verhoord in het bijzijn van een advocaat, werd er informatie uit het dossier gelekt, bleek een expert bevooroordeeld en mochten twintig getuigen hun verhaal doen zonder dat de verdediging vragen kon stellen, somt Quentin Wouters, de advocaat van Spatz op in de Belgische krant De Standaard.

Spatz was tv-reparateur, tot hij na een reis door India in 1972 besloot om een Belgische tak van de boeddhistische gemeenschap OKC op te richten. Zijn volgelingen moesten hem Lama Kunzang noemen. Naast de sekte had Spatz ook onder meer een yogacentrum en winkels en restaurants in biologisch voedsel, waarmee hij een fortuin vergaarde.

Met die inkomsten financierde de sekteleider de aankoop van plezierjachten, auto's en villa’s in Spanje, Portugal, Tahiti en aan de Côte d’Azur. In Zuid-Frankrijk had hij een kasteel op een heuvel, waar hij woonde met zestig kinderen, die veelal door hun ouders moesten worden afgestaan.

Fysiek geweld

,,Het domein lijkt idyllisch, maar is het allerminst’'' zegt Ricardo Mendes, een van de slachtoffers in De Standaard. ,,We moesten Spatz aanbidden, werden uitgehongerd en ondergingen fysiek geweld. Meisjes getuigden over seksueel misbruik door Spatz.''

België heeft een naam als het gaat over de trage afhandeling van rechtszaken, maar het proces tegen Spatz springt er toch wel uit. Al in 1996, in de tijd dat in België nog met de frank werd betaald, werd het onderzoek opgestart. Eerst ging het vooral nog om fraude. Maar eenmaal volwassen voegden ook 21 kinderen zich bij het proces.

De slachtoffers zijn teleurgesteld in het feit dat Spatz de dans nu ontspringt. Maar Mendes begrijpt het wel. ,,Belangrijke mensen – de financieel expert, maar ook de vorige aanklager – raakten te betrokken. Ze hoorden onze verhalen en beeldden zich al die kinderen in. Ze werden bijna activistisch.’'