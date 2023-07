Selfie met flitser levert Randy (23) stevige boete op: ‘184 euro? Blijkbaar weinig gevoel voor humor!’

Randy is lid van de in Vlaanderen populaire Facebookgroep ‘Politiecontrole Waasland’, waarbij gebruikers elkaar waarschuwen als er flitsers worden opgemerkt langs de weg. ,,Meestal wordt er van een afstand een foto genomen, maar ik wou het eens met iets meer humor aanpakken”, vertelt Delaruelle. ,,Ik ben op de fiets gesprongen en heb vervolgens een selfie genomen met de flitswagen en de agent op de achtergrond.” Hij plaatste de foto niet alleen in de Facebookgroep van politiecontroles maar gebruikte die ook een tijdje als zijn eigen profielfoto.

De agent in kwestie kon er blijkbaar niet mee lachen. Hij kon Delaruelle identificeren aan de hand van de foto die in de Facebookgroep werd gemaakt en stuurde vervolgens de boete: 184 euro. Volgens de politie maakte Delaruelle gebruik van zijn telefoon terwijl hij op de fiets zat en dat is een overtreding. Delaruelle twijfelt nog of hij de boete al dan niet gaat aanvechten. ,,Maar ik vind het wel erg dat men zich met dergelijke futiliteiten bezighoudt. Als ik nu een foto had gemaakt vanachter het stuur van een auto... maar nu was ik met de fiets en men kan niet eens bewijzen dat ik aan het rijden was toen ik de foto nam.”